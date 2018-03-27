MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

“84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Faik Dede’nin taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Çitlik Caddesi, No: 6/3/2, Yeşilyurt.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Sağlam’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Karaman Sokak, No: 33, Battalgazi.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Öztürk’ün taziye adresi: Karanlıkdere Mahallesi, Doğanşehir.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Gül’ün taziye adresi: Barguzu Mahallesi, Yeşilyurt.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Duran Karadirlik’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yakamoz Caddesi, No: 4/3, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com
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