MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

“65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şerafettin Özhan’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Nil Sokak, No: 6/1, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Kaya’nın taziye adresi: Yaka Mahallesi, Aksaray Sokak, No: 8/1, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Şenkaya’nın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Seleme Caddesi, No: 63, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Derviş Cengiz’in taziye adresi: Tepehan Mahallesi, Pütürge.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Işık’ın taziye adresi: İkizce Mahallesi, İkizce Sokak, No: 8, Yeşilyurt.'' busabahmalatya.com