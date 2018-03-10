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MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
10 Mart 2018 Cumartesi 11:38
MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

“65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şerafettin Özhan’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Nil Sokak, No: 6/1, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Kaya’nın taziye adresi: Yaka Mahallesi, Aksaray Sokak, No: 8/1, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Şenkaya’nın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Seleme Caddesi, No: 63, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Pütürge Mezarlığı’na defnedilen Derviş Cengiz’in taziye adresi: Tepehan Mahallesi, Pütürge.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Işık’ın taziye adresi: İkizce Mahallesi, İkizce Sokak, No: 8, Yeşilyurt.'' busabahmalatya.com 

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MalatyaVefatTAZİYE ADRESLERİ
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