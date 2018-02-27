MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

“60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hadiye Kutluk’un taziye adresi: Zafer Mahallesi, Nene Sokak, No: 21/24, Battalgazi.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nedim Paşahan’ın taziye adresi: İnderesi TOKİ, 3.Bölge, MC 1-7 Blok No: 2/12, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Bayram’ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, 4K Sitesi, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Aksoy’un taziye adresi: Başharık Mahallesi, Çağrı Sokak, No: 2/5, Battalgazi.
25 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali bayır’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Çakmak Sokak, No: 28/3, Battalgazi.”busabahmalatya.com
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