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MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 11:37
MALATYA’DA 5 KİŞİ VEFAT ETTİ

“60 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hadiye Kutluk’un taziye adresi: Zafer Mahallesi, Nene Sokak, No: 21/24, Battalgazi.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nedim Paşahan’ın taziye adresi: İnderesi TOKİ, 3.Bölge, MC 1-7 Blok No: 2/12, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Bayram’ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, 4K Sitesi, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Aksoy’un taziye adresi: Başharık Mahallesi, Çağrı Sokak, No: 2/5, Battalgazi.

25 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali bayır’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Çakmak Sokak, No: 28/3, Battalgazi.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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