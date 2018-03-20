Malatya’da 4 yılda 140 bin sayaç ücretsiz değiştirildi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü 4 yılda Malatya genelinde 140 bin adet eski su sayaçlarını ücretsiz değiştirdi.

Konuyla ilgili bilgi veren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “5237 sayılı kanunun 116. maddesi belirtildiği üzere ev sahibinin rızası olmadan konut içerisine girilmesi yasaktır. Ekip arkadaşlarımızın abonelerimizin sayaç endekslerinin okunabilmesi, sayaçlarının değiştirilebilmesi, bakım ve onarımlarının yapılabilmesi, sayaç kontrol ve denetimlerinin yapılabilmesi için evlere girmek zorunda kalıyorlar. Bu noktada vatandaşlarımız sayaç işlemeleri için gelen kişilerin; üniformalı olmalarına ve kimlik bilgilerinin olduğu yaka kartlarının bulunmasına dikkat etmelidir. Aksi bir durum söz konusu olduğunda kapılarını açmamaları ve bu durumu ALO 185 çağrı merkezimize bildirmeleri gerekir. Sayaçların dışarı alınması yasal bir zorunluluktur. Su sayaçlarını dışarıya almayan vatandaşlar bu durumdan hukuki olarak sorumlu olacaklardır. Bu noktada abonelerimize yardımcı olmak için, kurulduğumuz günden itibaren 10 yılını doldurmuş su sayaçlarının ücretsiz değiştirilmesi ve konut içinde olan sayaçların dışarı alınması için çalışmalar yaptık. 4 yılda toplam 140 bin adet sayacın ücretsiz değişimi yaptık. 2018 yılında, 10 yılını doldurmuş 50 bin adet su sayacını ücretsiz olarak değiştireceğiz. Genel Müdürlüğümüz tarafından ekonomik ömrünü tamamlamış olan 10 yılını doldurmuş ve arızalı sayaçlar ücretsiz olarak değiştirilmektedir. Abonelerimizin su tüketimlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve faturalanması için sayaçların kullanışlı olması önemli. Bu durumu göz önünde bulundurarak 4 yılda 140 bin adet sayaç değişimi gerçekleştirdik. Malatya’mızın altyapısını güçlendirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor” diye konuştu.