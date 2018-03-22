MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

“81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Fatma Özdemir’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, No: 49/9, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nezahat Pepeler’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Abdurrahman Gazi Sokak, Kaş Sit. A Blok, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Hasan Öztatar’ın taziye adresi: İğdir Mahallesi, Hekimhan.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Nezahat Özdemir’in taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com