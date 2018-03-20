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MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
20 Mart 2018 Salı 10:52
MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

“57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüsne Kulat’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Hamamcı Sokak, No: 21, Yeşilyurt.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Ülger’in taziye adresi: Seyran Mahallesi, Şehit Ali Turan Sokak, No: 32, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bayram Ulukaya’nın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Hacı Sucu Sokak, No: 21, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı’na defnedilen Meryem Turgut’un taziye adresi: Temüklü Mahallesi, Kuluncak.”(Haber Merkezi)

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