MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

“57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüsne Kulat’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Hamamcı Sokak, No: 21, Yeşilyurt.
89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Ülger’in taziye adresi: Seyran Mahallesi, Şehit Ali Turan Sokak, No: 32, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bayram Ulukaya’nın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Hacı Sucu Sokak, No: 21, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı’na defnedilen Meryem Turgut’un taziye adresi: Temüklü Mahallesi, Kuluncak.”(Haber Merkezi)