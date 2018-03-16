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MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 11:41
MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

“59 yaşında hayatını kaybeden ve Alibaba Mezarlığı’na defnedilen Osman Fethi Gündoğan’ın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Tekel Sokak, No: 25/6, Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Bulgurlu Mahallesi Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Diri’nin taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Badıllı Cami Sokak, No: 13/4, Battalgazi.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hikmet Demirel’in taziye adresi: Yeşilyurt.

55 yaşında hayatını kaybeden ve Yeni Mahallesi Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Dinç’in taziye adresi: Yeni Mahallesi, Doğanşehir.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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