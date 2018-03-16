MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

“59 yaşında hayatını kaybeden ve Alibaba Mezarlığı’na defnedilen Osman Fethi Gündoğan’ın taziye adresi: Şifa Mahallesi, Tekel Sokak, No: 25/6, Battalgazi.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Bulgurlu Mahallesi Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Bedriye Diri’nin taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Badıllı Cami Sokak, No: 13/4, Battalgazi.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hikmet Demirel’in taziye adresi: Yeşilyurt.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Yeni Mahallesi Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Dinç’in taziye adresi: Yeni Mahallesi, Doğanşehir.” busabahmalatya.com
HABER MERKEZİ