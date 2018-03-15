Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117681
ALTIN
165.428
DOLAR
3.8884
STERLİN
5.4216
EURO
4.8078

MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 11:48
MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

“91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Mutlu’nun tziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Vefalı Sokak, No: 23/7, Yeşilyurt.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Kahraman’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Nevruz Sokak, No: 6, Battalgazi.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Özyaprak’ın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı’na defnedilen Menevşe Bozkurt’un taziye adresi: Gevheruşağı Mahallesi, Doğanyol.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KİRAZ AĞAÇLARINIZI KORUYUN!
KİRAZ AĞAÇLARINIZI KORUYUN!
TRT, ‘NİYAZİ MISRİ’ BELGESELİ HAZIRLAYACAK
TRT, ‘NİYAZİ MISRİ’ BELGESELİ HAZIRLAYACAK
22 BİN KİŞİ SORGULANDI
22 BİN KİŞİ SORGULANDI

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim