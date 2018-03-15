MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

“91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Mutlu’nun tziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Vefalı Sokak, No: 23/7, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Kahraman’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Nevruz Sokak, No: 6, Battalgazi.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Özyaprak’ın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı’na defnedilen Menevşe Bozkurt’un taziye adresi: Gevheruşağı Mahallesi, Doğanyol.” busabahmalatya.com
HABER MERKEZİ