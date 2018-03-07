MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

“70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Coşkun Korkmaz’ın taziye adresi: Sıtmapınarı Mahallesi, Pazar Caddesi, Karataş Apt. Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Irmak’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, No: 6/9, Yeşilyurt.
59 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Demirsoy’un taziye adresi: Yeşilyurt.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen İsmail Solak’ın taziye adresi: Aksaray Mahallesi, Akçadağ.” busabahmalatya.com
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