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MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

busabahh
busabahh
07 Mart 2018 Çarşamba 10:20
MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

“70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Coşkun Korkmaz’ın taziye adresi: Sıtmapınarı Mahallesi, Pazar Caddesi, Karataş Apt. Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Irmak’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, No: 6/9, Yeşilyurt.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Demirsoy’un taziye adresi: Yeşilyurt.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen İsmail Solak’ın taziye adresi: Aksaray Mahallesi, Akçadağ.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 07.03.2018 11:48
Anahtar Kelimeler:
VefatMalatya
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