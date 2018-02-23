MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

“87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Turan Alpaslan’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 119/4/35, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Meryem Çataltaş’ın taziye adresi: Arapgir.
33 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı’na defnedilen Mikail Günlü’nün taziye adresi: Kızılhisar Mahallesi, Kuluncak.
97 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Meryem Gökçe’nin taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com
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