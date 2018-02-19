MALATYA’DA 4 KİŞİ VEFAT ETTİ

“85 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Nevzat Ünver’in taziye adresi: Yeni Mahalle, Akasya Sokak, No: 2/3, Hekimhan.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Kopar’ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Ramazan Yeşiltaş Sokak, Umut Apartman.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Fidan’ın taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Altunkaynak Sokak, No: 19/3, Battalgazi.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Daşkın’ın taziye adresi: Kendirli Mahallesi, Kendirli Sokak, No: 107, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com
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