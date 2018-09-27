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Malatya’da 4 kişi vefat etti

Malatya’da dün 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 4 kişi vefat etti

Malatya’da dün 4 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

27 Eylül 2018 Perşembe 16:24
Malatya’da 4 kişi vefat etti

“68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Burhan Oral’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Kararlı Sokak, No: 20, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Vahdettin Barutçu’nun taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Oğuz Kağan Caddesi, 9. Sokak, No: 9, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Vahap Taşçı’nın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.

32 yaşında hayatını kaybeden ve Doğu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa İlhan’ın taziye adresi: Doğu Mahallesi, Doğanşehir.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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MalatyaVefat
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