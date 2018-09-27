Malatya’da 4 kişi vefat etti

“68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Burhan Oral’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Kararlı Sokak, No: 20, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Yakınca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Vahdettin Barutçu’nun taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Oğuz Kağan Caddesi, 9. Sokak, No: 9, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Karapınar Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Vahap Taşçı’nın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.
32 yaşında hayatını kaybeden ve Doğu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa İlhan’ın taziye adresi: Doğu Mahallesi, Doğanşehir.” (Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ