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Malatya’da 3 kişi vefat etti

Malatya’da 3 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 3 kişi vefat etti

Malatya’da 3 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:00
Malatya’da 3 kişi vefat etti

“58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilenMehmet Fidan'ın taziye adresi: Halfettin Mahallesi, Arap Osman Caddesi, Büyük İnşaat, No: 38/4, Battalgazi.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bülent Günal'ın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Ahlak Sokak, Lokman Apartmanı, No:1/1, Battalgazi.

64yaşında hayatını kaybeden ve Malatya ŞehirMezarlığı’na defnedilenMehmet Salih Gündüz'ün taziye adresi:  Zafer Mahallesi, Asıl Sokak, Zafer Sitesi, Battalgazi.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 07.10.2018 13:02
Anahtar Kelimeler:
VefatMalatya
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