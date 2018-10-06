Malatya’da 3 kişi vefat etti

“58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilenMehmet Fidan'ın taziye adresi: Halfettin Mahallesi, Arap Osman Caddesi, Büyük İnşaat, No: 38/4, Battalgazi.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bülent Günal'ın taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Ahlak Sokak, Lokman Apartmanı, No:1/1, Battalgazi.
64yaşında hayatını kaybeden ve Malatya ŞehirMezarlığı’na defnedilenMehmet Salih Gündüz'ün taziye adresi: Zafer Mahallesi, Asıl Sokak, Zafer Sitesi, Battalgazi.” (Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ