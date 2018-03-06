MALATYA’DA 23 BİN 779 TRAKTÖR BULUNUYOR

Bayraktar, “Traktör sayısında, 87 bin 229’a ulaşan Manisa ilk sırada yer alırken, Konya 86 bin 944 traktörle ikinci sırada yer aldı” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Ocak ayında traktör sayısında 64 bin 105 adetle İzmir’in üçüncü, 63 bin 263 adetle Bursa’nın dördüncü, 62 bin 605 adetle Balıkesir’in beşinci, 54 bin 523 adetle Ankara’nın altıncı, 51 bin 853 adetle Adana’nın yedinci, 51 bin 24 adetle Samsun’un sekizinci, 50 bin 235 adetle Denizli’nin dokuzuncu, 47 bin 30 adetle Antalya’nın onuncu olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, Ocak 2018 itibarıyla bu illeri 46 bin 95 ile Aydın, 42 bin 173 ile Afyonkarahisar, 41 bin 222 ile Tokat, 39 bin 906 ile Çorum, 38 bin 752 ile Sakarya, 37 bin 582 ile Şanlıurfa, 34 bin 302 ile Mersin, 33 bin 654 ile Gaziantep, 33 bin 431 ile Kütahya, 33 bin 345 ile Çanakkale, 32 bin 759 ile Yozgat, 31 bin 971 ile Sivas, 31 bin 843 ile Muğla, 31 bin 687 ile Edirne, 30 bin 212 ile Tekirdağ izledi.

Bayraktar, Ocak ayında, Kastamonu’da 29 bin 603, Kayseri’de 29 bin 97 Diyarbakır’da 24 bin 203, Malatya’da 23 bin 779, İstanbul’da 23 bin 241, Eskişehir’de 22 bin 943, Hatay’da 22 bin 514, Isparta’da 22 bin 86, Burdur’da 21 bin 830, Bolu’da 21 bin 255, Nevşehir’de 21 bin 191, Kahramanmaraş’ta 21 bin 132, Amasya’da 20 bin 666, Kırklareli’nde 20 bin 548 traktör bulunduğunu bildirdi.

Traktör sayısının Kars’ta 19 bin 649, Erzurum’da 19 bin 584, Aksaray’da 19 bin 28, Uşak’ta 18 bin 873, Adıyaman’da 17 bin 177, Niğde’de 17 bin 163, Kocaeli’nde 16 bin 999, Osmaniye’de 16 bin 623, Çankırı’da 13 bin 752, Muş’ta 12 bin 390, Kırşehir’de 11 bin 948, Düzce’de 11 bin 623, Karaman’da 11 bin 611,Mardin’de 11 bin 59, Bilecik’te 10 bin 743, Ardahan’da 10 bin 583, Elazığ’da 10 bin 377 olduğunu belirten Bayraktar, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

ADIYAMAN TRAKTÖR SAYISINI ARTIRDI

“Zonguldak’ta 9 bin 612, Kırıkkale’de 9 bin 312, Van’da 9 bin 155, Sinop’ta 8 bin 886 Ağrı’da 8 bin 673, Erzincan’da 7 bin 220, Kilis’te 6 bin 101, Batman’da 5 bin 870, Karabük’te 5 bin 701, Bartın’da 5 bin 440, Iğdır’da 4 bin 688, Bitlis’te 3 bin 890, Gümüşhane’de 3 bin 651, Giresun’da 3 bin 228, Bayburt’ta 3 bin 117, Siirt’te 3 bin 44, Yalova’da 2 bin 963, Şırnak’ta 2 bin 919, Ordu’da 2 bin 513, Tunceli’de 1664, Artvin’de 1423, Bingöl’de 1178, Hakkari’de 1019 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 301, Rize’de 80 adede kadar düşüyor.Aralık ayında Adıyaman Niğde’yi geride bıraktı. 2017 yılının Aralık ayında 17 bin 97 traktörle 45. sırada olan Adıyaman, traktör sayısını 80 artırarak 17 bin 177 adede çıkardı ve Niğde’nin önünde 44. sırada yer aldı. Niğde’de traktör sayısı Ocak ayında 24 artışla 17 bin 139 adetten 17 bin 163 adede yükseldi.”

Tarımda kullanılan en önemli iş makinası olan traktör sayısının 2018 Ocak ayı itibarıyla 4 bin 441 artışla 1 milyon 838 bin 222’den 1 milyon 842 bin 663’e ulaştığını bildiren Bayraktar, “Manisa, aylık ve yıllık traktör sayısı artışında da ilk sırada yer aldı. Manisa’da traktör sayısı aylıkta 244, yıllıkta 3 bin 359 adet arttı. Aylık traktör sayısı artışında Konya 201 adetle ikinci, İzmir 171 adetle üçüncü, Aydın 169 adetle dördüncü, Gaziantep 164 ile beşinci, Ankara 143 adetle altıncı, Samsun 137 adetle yedinci,

Şanlıurfa 129 ile sekizinci, Muğla 123 ile dokuzuncu, Bursa 120 ile onuncu oldu. Yıllık artışta Manisa’yı, 3 bin 190 adetle Konya, 2 bin 646 ile İzmir, 2 bin 501 ile Aydın, 2 bin 278 ile Gaziantep, 2 bin 235 ile Bursa, 2 bin 187 ile Ankara, 2 bin 108 ile Denizli, 1842 ile Antalya, 1816 ile Sakarya izledi” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Ocak ayında Kars’ta 23, Ağrı’da 5, Bingöl’de 3, Muş’ta 2, Rize’de 1 adet azaldığını, Giresun ve Tunceli’de 7’şer, Bitlis, Gümüşhane ve Yalova’da 6’şar, Artvin’de 4, Hakkari, Şırnak ve Trabzon’da 2’şer, Ardahan’da ise 1 adet artığını bildirdi.(Bülten) busabahmalatya.com