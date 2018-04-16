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MALATYA’DA 20 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 20 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 20 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 20 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

16 Nisan 2018 Pazartesi 10:52
MALATYA’DA 20 KİŞİ VEFAT ETTİ

“69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Özkasap’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, No: 69/11, Battalgazi.

43 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Gültekin’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Muhakeme Sokak, No: 13, Battalgazi.

48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin İspir’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, Aytaçpaşa Caddesi, Özneşe Apt. Kat: 2, Battalgazi.

18 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Altunbağ’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Sezai Karakoç Sokak, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Gaspak’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Denizhan Caddesi, No: 40/3, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Turan Özfırat’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Karaman Sokak, No: 11, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülsen Şireci’nin taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mazi Sokak, No: 11/1/2, Yeşilyurt.

50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defedilen Bayram Tatlı’nın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Meridyen Sokak, No: 9/7, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Faik Karademir’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi, No: 269/4, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Aslantaş’ın taziye adresi: Abdulgaffar Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Seher Apt, No: 4/4, Yeşilyurt.

18 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Fatih Coşkun’un taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No: 8/3, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Karakuş’un taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Memnune Uludağ’ın taziye adresi: Göz Mahallesi, Arapgir.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Akif Erkuş’un taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Akbay Caddesi, No: 34/22, Battalgazi.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İhsan Özdemir’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kitabe Sokak, No: 45/7, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bekir Soylu’nun taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Yavaş Sokak, No: 32, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Karapınar’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Bedrettin Gümüştepe Sokak, No: 28, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Tekedere’nin taziye adresi: Sancaktar Mahallesi, Buhara Caddesi, Oğuz Apt, No: 91/1, Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hasan Turhan’ın taziye adresi: Mahmutlu Mahallesi, Mahmutlu Sokak, No: 7, Yeşilyurt.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Bozkurt’un taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Hamamcı Sokak, No: 57/6, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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Malatyada Vefat EdenlerMalatya Vefat
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