MALATYA’DA 18 KİŞİ VEFAT ETTİ

“82 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hadi Özkaraman’ın taziye adresi: Suluköy Mahallesi, Suluköy Sokak, No: 11/1, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hatun Kesirik’in taziye adresi: Suluköy Mahallesi, Yeşilyurt.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Übeyde Dinçel’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Hasgül Sokak, No: 1/3, Yeşilyurt.
97 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Boyacı’nın taziye adresi: Aydınlar Mahallesi, Aydınlar Sokak, No: 83, Akçadağ.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Tekin’in taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Mahmut Şireci Sokak, No: 7/3, Battalgazi.
37 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hilal Günay’ın taziye adresi: Seyran Mahallesi, Şehit Battal Günay Sokak, No: 7, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Mustafa İnan’ın taziye adresi: Karaköçek Mahallesi, Karaköçek Sokak, Hekimhan.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emiş Gündüz’ün taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Yetkin Sokak, Bayraklar Sitesi, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Baysal’ın taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Emeksiz Caddesi, No: 68/2, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Alpay’ıon taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Arzuhal Sokak, Yeşilyurt.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Çetin Özgüllü’nün taziye adresi: İzzetiye Mahallesi, Mücelli Caddesi, No: 30/5, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na Nevide Katkat’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Ümran Sokak, No: 5, Battalgazi.
20 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Metin Çevik’in taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Yatı Mektep Sokak, No: 5/23, Yeşilyurt.
22 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Tatar’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 123/24, Yeşilyurt.
24 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Onur Araç’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Yıldırım Sokak, No: 14/4, Battalgazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Kaya’nın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gümüş Sokak, No: 9/3/8, Battalgazi.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Sadık Tolga’nın taziye adresi: Arapgir.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Rıza Çakır’ın taziye adresi: Karaterzi Mahallesi, Doğanşehir.” busabahmalatya.com
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