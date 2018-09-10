Malatya’da 18 bin esnaf var

Ağustos sonu itibariyle Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı 1 milyon 733 bin 215 esnaf ve sanatkar olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkar sayısında son bir ayda 2 bin 519, yılın ilk 8 ayında 48 bin 790 ve geçen 2017 yılının Ağustos ayından bu yılın Ağustos sonuna kadar ise 43 bin 367 esnaf sayısında artış meydana geldi” dedi.

“BİR AYDA ESNAF İŞLETME SAYISI 2 BİN 752 ARTTI”

Esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 865 bin 463 işletme olduğunu kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre; ağustos ayında 12 bin 268 esnaf ve sanatkar işletmesi açılırken 6 bin 461 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı. Bu dönemde 3 bin 55 esnaf ve sanatkar işletmesi de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde terkin ilanları yayınlanmadı. Bir ayda esnaf sanatkar işletmesi sayısında 2 bin 752 artış meydana geldi” diye konuştu.

“YILIN İLK 8 AYINDA ESNAF İŞLETMESİ SAYISI 52 BİN 761 ARTTI”

Yılın ilk 8 ayında esnaf ve sanatkar işletmesi sayısının 52 bin 761 arttığını belirten Palandöken, “2018 yılının ilk 8 aylık döneminde 157 bin 249 esnaf işletmesi açılırken, 71 bin 825 esnaf işletmesi kapandı. Diğer taraftan 32 bin 663 esnaf işletmesi de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde terkin ilanları yayınlanmadı. Bu doğrultuda yılın ilk 8 ayında esnaf ve sanatkar işletmesi sayısında 52 bin 761 artış meydana geldi” şeklinde konuştu.

Bir yılda esnaf ve sanatkar işletmesi sayısının 47 bin 239 artış gösterdiğini kaydeden Palandöken, “Geçen yılın Ağustos ayından bu yılın Ağustos sonuna kadar 243 bin 693 esnaf ve sanatkar işletmesi açılırken 110 bin 512 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı. Yine bu dönemde 85 bin 942 esnaf işletmesi vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde terkin ilanları yayınlanmadı. Bir yılda esnaf ve sanatkar işletmesi sayısı 47 bin 239 arttı” diye konuştu.

“EN ÇOK ESNAF VE SANATKAR İŞLETMESİ KIYI KESİMLERDE”

İşletme sayısının nüfusa göre oranı hakkında bilgi veren Palandöken, “Nüfusa göre esnaf ve sanatkar işletmesi sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla, yüzde 4,89 ile Muğla, yüzde 4,48 ile Burdur, yüzde 4,28 ile Çanakkale, yüzde 3,98 ile Edirne ve yüzde 3,95 ile Artvin oldu. Yine nüfusa göre esnaf ve sanatkar işletmesi sayısının en az olduğu iller ise yüzde 0, 89 ile Şırnak, yüzde 0,99 ile Batman, yüzde 1,08 ile Diyarbakır, yüzde 1,30 ile Ağrı ve yüzde 1,38 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti” ifadelerini kullandı. (İHA-Haber Merkezi) busabahmalatya.com