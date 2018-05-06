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Malatya’da 17 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 17 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 17 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 17 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

06 Mayıs 2018 Pazar 19:09
Malatya’da 17 Kişi Vefat Etti

“34 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hakan Gençer’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Belli Sokak, No: 8, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nebiye Karadağ’ın taziye adresi: Cirikpınar Mahallesi, Altunkaynak Sokak, No: 38, Battalgazi.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erdoğan Kılıç’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Okullu Sokak, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Boztepe’nin taziye adresi: Mısırdere Mahallesi, Yazıhan.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Zeliha Aydın’ın taziye adresi: Yeni Mahallesi, Doğanşehir.

50 yaşında hayatını kaybeden Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Topçu’nun taziye adresi: Arguvan.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Memet Alkan’ın taziye adresi: Büyükköy Mahallesi, Akçadağ.

 75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vasif Köseman’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Doğuş Yuvam Apt. A Blok, No: 3, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Çavuş’un taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hasari Özbulut’un taziye adresi: Suluköy Mahallesi, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saadet Selçuk’un taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi, Çilesiz Konutları, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Döğer’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Müezzin Sokak, Ece Apt. No: 11/8, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fevziye Çelik’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, No: 88/10, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hüseyn Karadoğan’ın taziye adresi: Başpınar Mahallesi, Akçadağ.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Sevgi Ayaydın’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, İpek Caddesi, No: 26/6, Battalgazi.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Turşin’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Vaizoğlu Sokak, No: 7/A, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Peruze Gültekin’in taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Horasan Sokak, No: 12/2, Yeşilyurt. “

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 06.05.2018 18:11
Anahtar Kelimeler:
MalatyaMalatyada Vefat Edenler
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