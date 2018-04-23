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Malatya’da 16 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün ve önceki gün 16 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 16 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün ve önceki gün 16 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:44
Malatya’da 16 Kişi Vefat Etti

“90 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Fatma Turgut’un taziye adresi: Eymir Mahallesi, Arguvan.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Tekedere’nin taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Yücel Sokak, No: 10/1, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elmas Kartal’ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Ayva Sokak, Şahinler Apt. No: 9/4, Yeşilyurt.

37 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Serkan Binbir’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, Sevtap Apt. No: 1, Battalgazi.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Arslan’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Pamukçu Sokak, No: 37/9, Yeşilyurt.

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Tanış’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Karaaslan Sokak, Atlantis Konutları, F Blok, No: 2/29.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Abdulbaki Özmen’in taziye adresi: Onar Mahallesi, Onar Sokak, Arapgir.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Akbulut’un taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Abacılar Caddesi, No: 67, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Akaslan’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Ş. Bedrettin Gümüştepe Sokak, No: 67, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Yetkin’in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Mihenk Caddesi, No: 41/1/3, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Karaman’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Ramazan Yeşiltaş Sokak, No: 23/7, Yeşilyurt.

99 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Söylemez’in taziye adresi: Nuriye Mahallesi, İnci Sokak, No: 13/3, Battalgazi.

63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gürsel Hakan’ın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, İstanbul Sokak, Doğan İnş. No: 5/6, Yeşilyurt.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ziyaettin Yalçın’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Halep Caddesi, No: 101/3, Battalgazi.

51 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen Kamil Karagülle’nin taziye adresi: Darende.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Katipoğlu’nun taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Prestij Konutları, Yeşilyurt.”

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Malatya VefatVefat
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