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Malatya’da 15 kişi vefat etti

Malatya’da 15 kişi vefat etti

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 12:22
Malatya’da 15 kişi vefat etti

Malatya’da dün ve önceki gün 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

“70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Kösebalaban’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Mazi Sokak, No: 12/2/15, Yeşilyurt.

101 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Şahin’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Ömrüm Sokak, No: 8/2, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Öztürk’ün taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Koyunoğlu Cadde, No: 79, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Gönültaş’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Neşriyat Sokak, No: 52, Battalgazi.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı’na defnedilen Gülüzar Şahin’in taziye adresi: Başören Mahallesi, Kuluncak.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Zehra Albulut’un taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Şehit Muzaffer Tekin Sokak, Ulupınar Apartman, Battlagazi.

33 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Baki Özhanlı’nın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Yazıhan.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gürcü Aydın’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 19/8, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şayeste Tosun’un taziye adresi: Tecde Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Teraspark Konutları, No: 173/13, Yeşilyurt.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Bürge’nin taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Nizam Sokak, Yeşilyurt.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Koşal’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ebe Sokak, No: 26/7, Yeşilyurt.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Aslan’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Şentürk Sokak, Çavdar Yapı Koop. Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Bayram Nayman’ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mehmet Ejder Caddesi, No: 71, Yeşilyurt.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Karabekmez’in taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Elazığ Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Baydak’ın taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Reyhan Sokak, No: 17/1, Battalgazi.”(Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 27.01.2018 12:35
Anahtar Kelimeler:
Malatya15 Kişi Vefat Etti.
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