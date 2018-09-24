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Malatya’da 15 kişi vefat etti

Malatya’da dün ve önceki gün 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 15 kişi vefat etti

Malatya’da dün ve önceki gün 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

24 Eylül 2018 Pazartesi 18:33
Malatya’da 15 kişi vefat etti

“88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Çalışkan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Mevhibe Sokak, No: 14, Battalgazi.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Karaca Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Elif Aydoğan’ın taziye adresi: Karaca Mahallesi, Karaca Sokak, Yazıhan.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Rabia Karagöz’ün taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Coşkun Irmak Sokak, Gizemli Yapı Kooperatifleri, A. Blok, No: 10/6. Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Yalçın’ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Özgür Sokak, Asyakent 3 Evleri, No: 5/9, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Altmış’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Hacı Evliya Sokak, İhlas Apartmanı, No: 23/6, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Teyfik Sözen’in taziye adresi:  Fırat Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, Özge Apartmanı, No: 18/8, Battalgazi.

81yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Asiya Bayındır'ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Şehit Güner Erdem Sokak, No: 6/1/14,Yeşilyurt.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Sıddık Erdoğan'ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Kuşburnu Sokak, Battalgazi.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mahallesi Mezarlığı'na defnedilen Muharrem Doğan'ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Ova Sokak, Yeşilyurt.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Bindal Mahallesi Mezarlığı'na defnedilen Osman Irmak'ın taziye adresi: Bindal Mahallesi, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Tohma Mahallesi Mezarlığı'na defnedilen Ebuzer Candan'ın taziye adresi: Tohma Mahallesi, Yeşilyurt.

39 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Tuğba Demir'in taziye adresi:Şifa Mahallesi,Topal Hafız Sokak,No: 13/5,Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Cemile Kalkan'ın taziye adresi: Karakavak Mahallesi, Mesut Sokak, Cengiz Topel Apartmanı,No: 5/1/2,Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Feyzi Öztürk'ün taziye adresi: Zafer Mahallesi,Şehnaz Sokak, Sadıkbey Apartmanı,No:21/4, Battalgazi.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Yıldırım'ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Şehit Muzaffer Tekin Sokak, Özgönül Apartmanı, No:22/1,Battalgazi.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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