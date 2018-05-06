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Malatya’da 15 Kişi Vefat Etti

Malatya’da 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 15 Kişi Vefat Etti

Malatya’da 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

06 Mayıs 2018 Pazar 16:17
Malatya’da 15 Kişi Vefat Etti

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuri Tay’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Çoban Hasso Sokak, No: 31/5, Battalgazi.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abubekir Kaplan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Şentepe Sokak, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nezihe Tuçbilek’în taziye adresi: Niyazi Mahallesi, Mis Sokak, Mustafabey Apt, No: 2/4, Battalgazi.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Şireli’nin taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Gebeş Sokak, No: 27/7, Battalgazi.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yıldız Pektaş’ın taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Battalgazi.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Akçakoca’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kafiye Sokak, No: 1/18, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cemile Çitil’in taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Cihad Sokak, No: 7/7, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Koçak’ın taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Hazar Sokak, No: 5/3, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Hanım Avcı’nın taziye adresi: Beydağı Mahallesi, Battalgazi.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Çakmak’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Şehit Cemil Ökke Sokak, No: 9/8, Battalgazi.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Erdem’in taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 16/6, Battalgazi.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurhan Güngör’ün taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Gebeş Sokak, No: 34/2, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Ayla Tekin’in taziye adresi: Polat Mahallesi, Doğanşehir.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Ali Mutlu’nun taziye adresi: Hasançelebi Mahallesi, Hekimhan.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Demir’in taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Abdurrahman Erzincani Sokak, No: 1, Yeşilyurt.”

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMalatya Vefat
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