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Malatya’da 15 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün ve önceki gün 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 15 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün ve önceki gün 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:33
Malatya’da 15 Kişi Vefat Etti

“51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nesrin Ergün’ün taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Taşköprü Caddesi, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Yeter Solak’ın taziye adresi: Aksaray Mahallesi, Aksaray Sokak, No: 53, Akçadağ.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bayram Bal’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Rıhtım Sokak, No:1/2/20, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Özpolat’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 156/1/18, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Güley Kütan’ın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Karapınar Sokak, No: 64, Akçadağ.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Demirkol’un taziye adresi: Büyükmustafa Paşa Mahallesi, Şehit Vahap Gögen Sokak, No: 18.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Akdağ’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Azerbaycan Sokak, No: 7/2/6, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yasin Çelik’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Neva Sokak, Çelik Apt. No: 19/4, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuzer Yangırlıgil’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Mini Sokak, No: 26/2, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Azzet Baysal’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Gülşah Sokak, Onur Sit. Yuvam Apt. No: 39, Battalgazi.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Ceylan’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Mercan Sokak, No: 37/1, Yeşilyurt.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İsmail Yaşar’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Veliaht Sokak, No: 2/2/1, Battalgazi.

71 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Emine Beydoğan’ın taziye adresi: Erkenek Mahallesi, Doğanşehir.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Medine Akgün’ün taziye adresi: Zafer Mahallesi, Ulukale Sokak, No: 8/7, Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Darende Mezarlığı’na defnedilen Cemile Özzeren’in taziye adresi: Hisarkale Mahallesi, Darende.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMalatyada Vefat Edenler
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