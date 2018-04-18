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Malatya’da 15 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün ve önceki gün 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 15 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün ve önceki gün 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:07
Malatya’da 15 Kişi Vefat Etti

“49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Faik Günaydın’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Alperen Sokak, No: 6/6/2, Battalgazi.c

59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İzzet Akın’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 2/7, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zahide Kutluol’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, Kuzey Sokak, No: 16, Battalgazi.

29 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevgi Konak’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Hoca Sokak, No: 24/2, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmam Aydoğmuş’un taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Sefalı Sokak, No: 2/7, Yeşilyurt.

74 yaşında hayatını kaybetmiş ve Kuluncak Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Gürbüz’ün taziye adresi: İlisuluk Mahallesi, Kuluncak.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bahadır Ekinci’nin taziye adresi: Kernek Mahallesi, İpek Caddesi, No: 30/1, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Yaşar’ın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, İlham Sokak, No: 19, Battalgazi.

3 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Ege Çınar Aslanhan’ın taziye adresi: Dedekargın Mahallesi, Yazıhan.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Sadık Alpdoğan’ın taziye adresi: Doğu Mahallesi, Doğanşehir.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Gaffar Yaşaroğlu’nun taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Elif Oruç’un taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Şehit Kalender Yıldırım Sokak, No: 18/5, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Müslüm Berk’in taziye adresi: Eymir Mahallesi, Arguvan.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Başıgüzel’in taziye adresi: Taşevler Mahallesi, Akçadağ.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeytün Yaman’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Balkiraz Sokak, Çamlıca Konutları, No: 15, Battalgazi.”(Haber Merkezi)

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Malatyada Vefat EdenlerMalatya Vefat
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