Malatya’da 15 Kişi Vefat Etti

“49 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Faik Günaydın’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Alperen Sokak, No: 6/6/2, Battalgazi.c
59 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İzzet Akın’ın taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No: 2/7, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zahide Kutluol’un taziye adresi: Fırat Mahallesi, Kuzey Sokak, No: 16, Battalgazi.
29 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevgi Konak’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Hoca Sokak, No: 24/2, Battalgazi.
72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İmam Aydoğmuş’un taziye adresi: Cemalgürsel Mahallesi, Sefalı Sokak, No: 2/7, Yeşilyurt.
74 yaşında hayatını kaybetmiş ve Kuluncak Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Gürbüz’ün taziye adresi: İlisuluk Mahallesi, Kuluncak.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bahadır Ekinci’nin taziye adresi: Kernek Mahallesi, İpek Caddesi, No: 30/1, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Yaşar’ın taziye adresi: Taştepe Mahallesi, İlham Sokak, No: 19, Battalgazi.
3 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Ege Çınar Aslanhan’ın taziye adresi: Dedekargın Mahallesi, Yazıhan.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Sadık Alpdoğan’ın taziye adresi: Doğu Mahallesi, Doğanşehir.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Gaffar Yaşaroğlu’nun taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt.
61 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Elif Oruç’un taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Şehit Kalender Yıldırım Sokak, No: 18/5, Yeşilyurt.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Müslüm Berk’in taziye adresi: Eymir Mahallesi, Arguvan.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Başıgüzel’in taziye adresi: Taşevler Mahallesi, Akçadağ.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeytün Yaman’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Balkiraz Sokak, Çamlıca Konutları, No: 15, Battalgazi.”(Haber Merkezi)