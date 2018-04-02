MALATYA’DA 15 KİŞİ VEFAT ETTİ

“75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Doğan’ın taziye adresi: Çavuşoğlu Mahallesi, Kalıpçı Sokak, Enes Apt. No: 1/1, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazife Gideroğlu’nun taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Huzur evi karşısı, Koza Sit, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Kuran’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kuğulu Sokak, No: 35/6, Yeşilyurt.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Memet Yavaş’ın taziye adresi: Hıroğlu Mahallesi, Azapoğlu Sokak, No: 7, Yeşilyurt.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şaban Koçer’in taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Vekil Sokak, No: 13/3, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hanım Vurmaz’ın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı’na defnedilen Memet Giraz’ın taziye adresi: Koldere Mahallesi, Koldere Sokak, No: 86, Doğanyol.
51 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Çelik’in taziye adresi: İnönü Mahallesi, Şehit Şahin Güneş Sokak, Pırlanta Konutları, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Münteha Özcan’ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Demir Sokak, Yeni Ağa Sitesi, A Blok, No: 19/1, Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yeter Korkmaz’ın taziye adresi: Cumhuriyet Mahallesi, Ofis Sokak, No: 11/1, Yeşilyurt.
47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Lütfi Temel’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 469/1, Yeşilyurt.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memnune Cömertler’in taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No: 93/5, Battalgazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Haydar Dönmez’in taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Sanayi Caddesi, Ali Baba Apt, Yeşilyurt.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Saniye Erçel’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gümüş Sokak, TOKİ FG2, Blok, Battalgazi.
13 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nidanur Avcı’nın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, Molla Kadir Sokak, No: 8/4, Battalgazi.”(Haber Merkezi)