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Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya’da dün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 14 kişi vefat etti

Malatya’da dün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

14 Ekim 2018 Pazar 17:30
Malatya’da 14 kişi vefat etti

“81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Berk’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Seher Sokak, No:32, Battalgazi.

56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevilay Esin’in taziye adresi: Küçükmustafapaşa Mahallesi, İpekçi Sokak, Acar Ap.,No:3, Battalgazi.

47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Songül İnankul’un taziye adresi: İstiklal Mahallesi, İmamoğlu Sokak, Ceylan Ap.,No:15, Battalgazi.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ragıp Şaşmaz’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mevsim Sokak, Furkan Ap., No:33, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Alyüz’ün taziye adresi: İnönü Caddesi, Şifa Mahallesi, Hamdi Tirit Ap.,No:173, Battalgazi.

48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bilal Özdal’ın taziye adresi: T.Özal Mahallesi, Mihenk Sokak, GüldallarAp.,Yenisaraykent St., Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Saraylı Mahallesi Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Murtaza Çelebi’nin taziye adresi: Saraylı Mahallesi, Hekimhan.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Turan’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Ekim Sokak, No:70, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Firar Bakır’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sağlık Caddesi, SidreAp.,No:59, Battalgazi.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Yenigül’ün taziye adresi: Fırat Mahallesi, Mavera Sokak, İmikler Ap.,No:1, Battalgazi.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen AliDemez’in taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Emniyet Sokak, No:1, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Ağılbaşı Mahallesi Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ruhi Karaca’nın taziye adresi: Ağılbaşı Mahallesi, Hekimhan.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Zeki Eroğlu’nun taziye adresi: Arapgir.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Hançerli Mahallesi Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hacı Alakuş’un taziye adresi: Hançerli Mahallesi, Akçadağ.” (Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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