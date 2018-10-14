Malatya’da 14 kişi vefat etti

“81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Berk’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Seher Sokak, No:32, Battalgazi.
56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevilay Esin’in taziye adresi: Küçükmustafapaşa Mahallesi, İpekçi Sokak, Acar Ap.,No:3, Battalgazi.
47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Songül İnankul’un taziye adresi: İstiklal Mahallesi, İmamoğlu Sokak, Ceylan Ap.,No:15, Battalgazi.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ragıp Şaşmaz’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Mevsim Sokak, Furkan Ap., No:33, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Alyüz’ün taziye adresi: İnönü Caddesi, Şifa Mahallesi, Hamdi Tirit Ap.,No:173, Battalgazi.
48 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bilal Özdal’ın taziye adresi: T.Özal Mahallesi, Mihenk Sokak, GüldallarAp.,Yenisaraykent St., Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Saraylı Mahallesi Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Murtaza Çelebi’nin taziye adresi: Saraylı Mahallesi, Hekimhan.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Turan’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Ekim Sokak, No:70, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Firar Bakır’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Sağlık Caddesi, SidreAp.,No:59, Battalgazi.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ali Yenigül’ün taziye adresi: Fırat Mahallesi, Mavera Sokak, İmikler Ap.,No:1, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen AliDemez’in taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Emniyet Sokak, No:1, Battalgazi.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Ağılbaşı Mahallesi Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Ruhi Karaca’nın taziye adresi: Ağılbaşı Mahallesi, Hekimhan.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Zeki Eroğlu’nun taziye adresi: Arapgir.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Hançerli Mahallesi Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Hacı Alakuş’un taziye adresi: Hançerli Mahallesi, Akçadağ.” (Haber Merkezi)