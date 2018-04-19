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Malatya’da 14 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 14 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 14 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

19 Nisan 2018 Perşembe 10:46
Malatya’da 14 Kişi Vefat Etti

“92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Şahin’in taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sivas Caddesi, Kırçuval Apt, No: 31/14, Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Avşar’ın taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Fevzi Çakmak Sokak, No: 38, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Huriye Yıldırım’ın taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Elmasuyu Caddesi, No: 122/11, Battalgazi.

2 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Su Demir’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Ayçiçeği Sokak, No: 4, Battalgazi.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Aziz Delibaş’ın taziye adresi: Zafer Mahallesi, Buhara Caddesi, No: 55/ 15, Battalgazi.

65 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nurettin Topsöğüt’ün taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No: 25/2, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güner Türker’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, Ersel Sit. Battalgazi.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ekrem Özben’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi, Buhara Apt. No: 77/2/24, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Nihal Çirpıcı’nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Hayran Sokak, No: 1/2/18, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Memet Emre’nin taziye adresi: Mihmanlı Mahallesi, Akçadağ.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Ersoy’un taziye adresi: Girmana Mahallesi, Hekimhan.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Meryem Çelik’in taziye adresi: Eğin Mahallesi, Akçadağ.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Doğan’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen İzzetiye Sarıca’nın taziye adresi: Keşolar Mahallesi, Battalgazi.”(Haber Merkezi)

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Malatyada Vefat EdenlerMalatya Vefat
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