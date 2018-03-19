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MALATYA’DA 14 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün ve önceki gün 14 kişi öldü. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

MALATYA’DA 14 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün ve önceki gün 14 kişi öldü. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

busabahh
busabahh
19 Mart 2018 Pazartesi 12:16
MALATYA’DA 14 KİŞİ VEFAT ETTİ

“80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Aysundu’nun taziye adresi: Başharık Mahallesi, Irmak Sokak, No: 1/2/3 Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Abuzer Karaman’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Kavacık Caddesi, No: 25/1, Battalgazi.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Besey Demir’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Kardeşçik Sokak, MDG 28, A Blok, No: 9/18, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hıdır Özgül’ün taziye adresi: Dilek Mahallesi, Köroğlu Sokak, No: 20, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazmiye Göçer’in taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Derman Sokak, Gazi Apt. No: 3/2, Battalgazi.

44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sedat Demir’in taziye adresi: Aslanbey Mahallesi, 1. Sokak, Reşit Demir Apt. Battalgazi.

43 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Sadık Alpdoğan’ın taziye adresi: Küçüklü Mahallesi, Doğanşehir.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Özçelik’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Elibol Sokak, No: 15/1, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Salih Günhan’ın taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Kerkük Sokak, No: 16/12, Battalgazi.

46 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bayram Karaoğlan’ın taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Mercan Sokak, No: 10, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Pekcan’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, Yeditepe Apt. No: 20, Battalgazi.

93 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Gürmen’in taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Çatalköprü Sokak, No: 11/3, Yeşilyurt.

40 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Meliha Belede’nin taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Güzgülü Sokak, No: 8/2, Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Aşhan Aydoğan’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Mihenk Caddesi, No: 8/10, Yeşilyurt.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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