MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

“68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Ceyran’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Anıt Sokak, No: 27, Yeşilyurt.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Celal Nakir’in taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Demir Sokak, No: 10/8, Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Doğan İçer’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Müslüm Barut Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şevket Emlek’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Nesil Sokak, No: 15/2, Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cennet Yılmaz’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Telgraf Sokak, İhsan APT. No: 17, Yeşilyurt.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mahire Aras’ın taziye adresi: Yeşilyurt.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hanife Şahin’in taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.
66 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Menevşe Öztürk’ün taziye adresi: Yazıhan.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Eşhan Aydın’ın taziye adresi: Aksaray Mahallesi, Aksaray Sokak, No: 17, Akçadağ.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yücedağ’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tasasız Sokak, No: 43/10, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Yaylagül’ün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kitabe Sokak, İnce APT. Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nedim Perçin’in taziye adresi: Kırçuval Mahallesi, Aytaç Sokak, No: 15, Battalgazi.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Topal’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Demokrat Sokak, No: 3/1, Battalgazi.”(Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ