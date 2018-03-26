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MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün ve önceki gün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün ve önceki gün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
26 Mart 2018 Pazartesi 11:08
MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

“68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Ceyran’ın taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Anıt Sokak, No: 27, Yeşilyurt.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Celal Nakir’in taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Demir Sokak, No: 10/8, Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Doğan İçer’in taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Müslüm Barut Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şevket Emlek’in taziye adresi: Taştepe Mahallesi, Nesil Sokak, No: 15/2, Battalgazi.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cennet Yılmaz’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Telgraf Sokak, İhsan APT. No: 17, Yeşilyurt.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mahire Aras’ın taziye adresi: Yeşilyurt.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hanife Şahin’in taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt.

66 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Menevşe Öztürk’ün taziye adresi: Yazıhan.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Eşhan Aydın’ın taziye adresi: Aksaray Mahallesi, Aksaray Sokak, No: 17, Akçadağ.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Yücedağ’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tasasız Sokak, No: 43/10, Yeşilyurt.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Yaylagül’ün taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kitabe Sokak, İnce APT. Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nedim Perçin’in taziye adresi: Kırçuval Mahallesi, Aytaç Sokak, No: 15, Battalgazi.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Topal’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Demokrat Sokak, No: 3/1, Battalgazi.”(Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatyada Vefat EdenlerBusabahmalatya
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