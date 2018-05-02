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Malatya’da 13 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 13 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:53
Malatya’da 13 Kişi Vefat Etti

“68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necmettin Ekici’nin taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 105/2/49 Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Altaş’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Net Sokak, No: 1, Battalgazi.

90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Battal Serttaş’ın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Feyza Sokak, No: 1/2, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adile Ergör’ün taziye adresi: Gazi Mahallesi, Leman Sokak, No: 17/1, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet İlbay’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Neşriyet Sokak, No: 21/1, Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülli Bir Şey’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, Sarıçam 2. Sitesi, Battalgazi.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Osman Temel’in taziye adresi: Bostancık Mahallesi, Arapgir.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Nazlı Demir’in taziye adresi: Göçeruşağı Mahallesi, Arguvan.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Uçak’ın taziye adresi: Bereketli Mahallesi, Yazıhan.

16 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Musa Can’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Osman Gök’ün taziye adresi: Kıyıcak Mahallesi, Kale.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Hasan Metin Garipağaoğlu’nun taziye adresi: Hekimhan.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İzzeddin Özcan’ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt.”(Haber Merkezi)

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MalatyaMalatyada Vefat Edenler
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