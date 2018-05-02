Malatya’da 13 Kişi Vefat Etti

“68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Necmettin Ekici’nin taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesi, No: 105/2/49 Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdullah Altaş’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Net Sokak, No: 1, Battalgazi.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Battal Serttaş’ın taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Feyza Sokak, No: 1/2, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Adile Ergör’ün taziye adresi: Gazi Mahallesi, Leman Sokak, No: 17/1, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet İlbay’ın taziye adresi: İskender Mahallesi, Neşriyet Sokak, No: 21/1, Battalgazi.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gülli Bir Şey’in taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, Sarıçam 2. Sitesi, Battalgazi.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Osman Temel’in taziye adresi: Bostancık Mahallesi, Arapgir.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Arguvan Mezarlığı’na defnedilen Nazlı Demir’in taziye adresi: Göçeruşağı Mahallesi, Arguvan.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Aliseydi Uçak’ın taziye adresi: Bereketli Mahallesi, Yazıhan.
16 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Musa Can’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Osman Gök’ün taziye adresi: Kıyıcak Mahallesi, Kale.
69 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Hasan Metin Garipağaoğlu’nun taziye adresi: Hekimhan.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İzzeddin Özcan’ın taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt.”(Haber Merkezi)