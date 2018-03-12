MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

“76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Durdu Sefi’nin taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Hasanbey Caddesi, No: 71/9, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zafer Nebioğlu’nun taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, No: 18/7, Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Davut Kaya’nın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Bulut Sokak, No: 6/8, Battalgazi.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Osman Zorver’in taziye adresi: Orduzu Mahallesi, Battalgazi.
55 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Recep Karaca’nın taziye adresi: Şeyh Bayram Mahallesi, Dosteli Sokak, No: 1, Yeşilyurt.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Muharrem Değer’in taziye adresi: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Bezirgan Sokak, No: 8/ 2/ 43, Yeşilyurt.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Özer’in taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Kardeşçik Sokak, No: 3/3/19, Battalgazi.
65 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Vahap Ayaz’ın taziye adresi: Topsöğüt Akpınar Mahallesi, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Fatey Vural’ın taziye adresi: Aktepe Mahallesi, Hecek Sokak, No: 111, Akçadağ.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Nergiz’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Dilber Sokak, No: ¼, Yeşilyurt.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Temelli’nin taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Hacı Evliya Sokak, No: 12/3, Hakimbey Apt.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Münüre Karaca’nın taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, İhya Sokak, No: 11, Battalgazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Gürbüz’ün taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Farklı Sokak, Yıldıztepe Villaları, No: 4, Battalgazi.”busabahmalatya.com
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