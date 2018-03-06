MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Berktaş’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Vaizoğlu Sokak, No: 12/6, Yeşilyurt.
84 yaşında hayatını kaybeden Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Geliç’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Şahin Sokak, Düzenli Apt. No: 11/1, Battalgazi.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Çelik’in taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Darende Sokak, No: 8, Yeşilyurt.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gazi Kuyulu’nun taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Nursi Sokak, Kebir İnş. Battalgazi.
19 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdul Samet Akcan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yüzük Sokak, Yeşilyurt.
69 yaşında hayatını kaybeden Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadriye Çiçek’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Ada Sokak, No: 10, Battalgazi.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Söylemez’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Şehit Mehmet Şimşek Sokak, No: 21, Yeşilyurt.
74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuran Çakıcı’nın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yakamoz Caddesi, No: 11/5, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İmam Aydın’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Aslan’ın taziye adresi: Atalar Mahallesi, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Güley Kaplan’ın taziye adresi: Güroba Mahallesi, Doğanşehir.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Erkan Demir’in taziye adresi: Ballıkaya Mahallesi, Hekimhan.
97 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Şehriban Keskinkılıç’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com
HABER MERKEZİ