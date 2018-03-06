Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117446
ALTIN
162.233
DOLAR
3.7879
STERLİN
5.2683
EURO
4.7008

MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
06 Mart 2018 Salı 10:10
MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

“86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hatice Berktaş’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Vaizoğlu Sokak, No: 12/6, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Geliç’in taziye adresi: Zafer Mahallesi, Şahin Sokak, Düzenli Apt. No: 11/1, Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Çelik’in taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, Darende Sokak, No: 8, Yeşilyurt.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Gazi Kuyulu’nun taziye adresi: Çamurlu Mahallesi, Nursi Sokak, Kebir İnş. Battalgazi.

19 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdul Samet Akcan’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yüzük Sokak, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadriye Çiçek’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Ada Sokak, No: 10, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Söylemez’in taziye adresi: Tecde Mahallesi, Şehit Mehmet Şimşek Sokak, No: 21, Yeşilyurt.

74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nuran Çakıcı’nın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Yakamoz Caddesi, No: 11/5, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İmam Aydın’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Aslan’ın taziye adresi: Atalar Mahallesi, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Güley Kaplan’ın taziye adresi: Güroba Mahallesi, Doğanşehir.

53 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Erkan Demir’in taziye adresi: Ballıkaya Mahallesi, Hekimhan.

97 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Şehriban Keskinkılıç’ın taziye adresi: Gündüzbey Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TAZİYE ADRESLERİVefatMalatya’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''GÜLE GÜLE DERİZ ''
''GÜLE GÜLE DERİZ ''
LPG'YE 10 KURUŞLUK İNDİRİM!
LPG'YE 10 KURUŞLUK İNDİRİM!
ADAK'TAN ÇOK ÇARPICI İDDİALAR
ADAK'TAN ÇOK ÇARPICI İDDİALAR

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim