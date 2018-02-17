MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

“83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fadime Şahin’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Billur Sokak, No: 6, Yeşilyurt.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrahim Basri İlaslan’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Demokrat Sokak, No: 6/15, Battalgazi.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Durdane Başpınar’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Aşıklar Sokak, No: 1/1, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Bozdoğan’ın taziye adresi: Gedik Mahallesi, Abaza Sokak, No: 12, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yusuf Orhan’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Fenike Sokak, No: 3/1, Yeşilyurt.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Halil Yaman’ın taziye adresi: Arapgir.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Şevket Çelik’in taziye adresi: Arapgir.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Nazime Kalaycıoğlu’nun taziye adresi: Battalgazi.
84 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Güley Aydın’ın taziye adresi: Yuvalı Mahallesi, Doğanşehir.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Memet Özbay’ın taziye adresi: Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Güllü Karakaş’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, No: 50/1, Yeşilyurt.
90 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Fatma Kadem’in taziye adresi: Gürkaynak Mahallesi, Akçadağ.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ali Alasu’yun taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.”(Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ