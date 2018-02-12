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MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün ve önceki gün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün ve önceki gün 13 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

busabahh
busabahh
12 Şubat 2018 Pazartesi 10:52
MALATYA’DA 13 KİŞİ VEFAT ETTİ

“44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Serdar Geyik’in taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Ancarlı Sokak, No: 29/4/7, Battalgazi.

52 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sonja Esin’in taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, İpekçi Sokak, Acar Apartman, Kat:2, Battalgazi.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cafer Nergiz’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Dilber Sokak, No: 1, Yeşilyurt.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erhan Turancı’nın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Tefekkür Sokak, No: 6/1, Battalgazi.

60 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Hasan Bilici’nin taziye adresi: Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Aslantaş’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Nakkaş Sokak, No: 4/18, Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Ayik’in taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Defne Sokak, No: 17/1/2, Battalgazi.

47 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Akkoç’un taziye adresi: Erdemli Mahallesi, Memi Ömer Sokak, Kale.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Kuluncak Mezarlığı’na defnedilen Fuat Şahintürk’ün taziye adresi: Kuluncak.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Fatma Aydın’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Hasanbey Caddesi, Kenger Sokak, Boyacı Mahmut Apt. K: 1/1.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Neziha Tütüncü’nün taziye adresi: Şifa Mahallesi, Halep Caddesi, No: 186/1, Battalgazi.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Erol’un taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Vatan Caddesi, No: 4, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hurşiiye Porgalı’nın taziye adresi: Nuriye Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi, No: 46/5, Battalgazi.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 12.02.2018 10:54
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MalatyaVefatMalatya Haberleri
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