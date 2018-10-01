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Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da dün ve önceki gün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 12 kişi vefat etti

Malatya’da dün ve önceki gün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

01 Ekim 2018 Pazartesi 17:20
Malatya’da 12 kişi vefat etti

“90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na Defnedilen Fatma Çiçek’in taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, İncir Sokak, No:3/9/8, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hava Erol'un taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Örnek Sokak, No:11/1, Yeşilyurt.

83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güllü Aydoğan’ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Osman Çağlı Sokak, No:16,Battalgazi.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Kurşunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Karagöz’ün taziye adresi: Kurşunlu Mahallesi, Hekimhan.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Kömüşhan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Turhan’ın taziye adresi: Kömüşhan Mahallesi, Yazıhan.

89 yaşında hayatını kaybeden veKadıçayırMahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Özgül’ün taziye adresi: Kadıçayır Mahallesi, Battalgazi.

97 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Aslan’ın taziye adresi:  KırçuvalMahallesi, Aslantepe Caddesi, Ümit Apartmanı, No: 58/1,Battalgazi.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Güzelyurt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Yiğit ’in taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.

37 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Aslan’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Ebru Sokak, No:2, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Bozer'ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Karahacı Sokak,No:90, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilenZinnetGörür'ün taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi, Çöloğlu Sokak, No:21,Battalgazi.

35 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Esma Yılmaz'ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Mehmet Efendi Sokak, No:40, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 01.10.2018 17:21
Anahtar Kelimeler:
VefatMalatya
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