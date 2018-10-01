Malatya’da 12 kişi vefat etti

“90 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na Defnedilen Fatma Çiçek’in taziye adresi: Cemal Gürsel Mahallesi, İncir Sokak, No:3/9/8, Yeşilyurt.
70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hava Erol'un taziye adresi: Aşağıbağlar Mahallesi, Örnek Sokak, No:11/1, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Güllü Aydoğan’ın taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Osman Çağlı Sokak, No:16,Battalgazi.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Kurşunlu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hasan Karagöz’ün taziye adresi: Kurşunlu Mahallesi, Hekimhan.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Kömüşhan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Turhan’ın taziye adresi: Kömüşhan Mahallesi, Yazıhan.
89 yaşında hayatını kaybeden veKadıçayırMahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Özgül’ün taziye adresi: Kadıçayır Mahallesi, Battalgazi.
97 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Aslan’ın taziye adresi: KırçuvalMahallesi, Aslantepe Caddesi, Ümit Apartmanı, No: 58/1,Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Güzelyurt Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Yiğit ’in taziye adresi: Güzelyurt Mahallesi, Hekimhan.
37 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bessey Aslan’ın taziye adresi: Melekbaba Mahallesi, Ebru Sokak, No:2, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Fatma Bozer'ın taziye adresi: Hamidiye Mahallesi, Karahacı Sokak,No:90, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilenZinnetGörür'ün taziye adresi: Büyük Mustafa Paşa Mahallesi, Çöloğlu Sokak, No:21,Battalgazi.
35 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Esma Yılmaz'ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Mehmet Efendi Sokak, No:40, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ