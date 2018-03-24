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MALATYA’DA 12 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün ve önceki gün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 12 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün ve önceki gün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
24 Mart 2018 Cumartesi 10:46
MALATYA’DA 12 KİŞİ VEFAT ETTİ

“56 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sıddı Zeynep Korkmaz’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Paşaköşkü Caddesi, Battalgazi.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Menevşe’nin taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Zapçıoğlu Caddesi, Menevşe Apt. No: 3/1.

78 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Güley Bali’nin taziye adresi: Durulova Mahallesi, Akçadağ.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Şahin’in taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Meyrem Çam’ın taziye adresi: Dedeköy Mahallesi, Akçadağ.

36 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Esra Duman’ın taziye adresi: Kıyıcak Mahallesi, Kale.

45 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yasemin Şahin’in taziye adresi: Yavuz Selim Mahallesi, Karagöz Caddesi, No: 49/9/3.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Aydemir’in taziye adresi: Gazi Mahallesi, 100. Yıl Caddesi, No: 192/1, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Rifat Ekici’nin taziye adresi: Kale.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Mustafa Çöp’ün taziye adresi: Onar Mahallesi, Arapgir.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Leyla Avcı’nın taziye adresi: Karapınar Mahallesi, Akçadağ.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanyol Mezarlığı’na defnedilen Recep Doğan’ın taziye adresi: Doğanyol.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 24.03.2018 14:27
Anahtar Kelimeler:
Malatyada Vefat EdenkerMalatya
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