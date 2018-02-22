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MALATYA’DA 12 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 12 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
22 Şubat 2018 Perşembe 12:07
MALATYA’DA 12 KİŞİ VEFAT ETTİ

“54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abdulgazi Akbaş’ın taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Hançukuru Caddesi, No: 39, Battalgazi.

89 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hacı Ömer Tan’ın taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Zambak Sokak, No: 8/1, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayten Yıldırım’ın taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Cebesoy Sokak, No: 6, Battalgazi.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Korkmaz’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Pamukçu Sokak, No: 42/7, Yeşilyurt.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Dolmaz’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Nakkaş Sokak, No: 36/16, Battalgazi.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Yılmaz’ın taziye adresi: B. Mustafapaşa Mahallesi, Hasan Mandallı Sokak, No: 30/5, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Paçavra’nın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Ancarlı Sokak, No: 29/7/5, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Hüseyin Demir’in taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Şehit Yunus Yıldırım Sokak, No: 21/1, Battalgazi.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Abuş Baran’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Sonsuz Sokak, No: 10/8, Battalgazi.

45 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Emir Yıldırım’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilkent Sokak, No: 16/7, Yeşilyurt.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Bahri Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Nuri Özdemir’in taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Seyituşağı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Celal Canbay’ın taziye adresi: Seyituşağı Mahallesi, Yeşilyurt.” 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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