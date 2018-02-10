MALATYA’DA 12 KİŞİ VEFAT ETTİ

“68 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Şemsettin Güney’in isim ve taziye adresi şöyle: Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi, Yaprak Caddesi, No: 8/44, Yeşilyurt.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Çelik’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Hatunsuyu Caddesi, Yeşilyurt.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Battal Aksüt’ün taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Konuşan Sokak, No: 49, Yeşilyurt.
94 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Fadime Parlak’ın taziye adresi: Yazıhan.
63 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Özkan’ın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 12/6, Yeşilyurt.
22 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Dolaş’ın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ramazan Yakut’un taziye adresi: Başharık Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No: 75/3, Battalgazi.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Emine Uçkun’un taziye adresi: Hanımın Çiftliği, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Kudret Yazgan’ın taziye adresi: Şeyhler Mahallesi, Akçadağ.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zekine Doğan’ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Kamelyam Sokak, No: 7/2/11, Yeşilyurt.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Alaaddin Kurnaz’ın taziye adresi: Yukarı Örüçkü Mahallesi, Akçadağ.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Zeliha Aydın’ın taziye adresi: Yeşilyurt.”busabahmalatya.com
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