MALATYA’DA 12 KİŞİ VEFAT ETTİ

“74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Esme Çelik’in taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Taştepe Caddesi, No: 166, Battalgazi.
87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazire Hazar’ın taziye adresi: “Yeşilkaynak Mahallesi, Onurlu Sokak, No: 5/2, Yeşilyurt.
50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yavemliler’in taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sivas Caddesi, Kapusuz Apt, Battalgazi.
91 yaşında haytaını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zübeyde Ballı’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, No: 36/11, Yeşilyurt.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kasım Özepik’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Nar Sokak, No: 14/10, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kanat’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Yeşil Sokak, No: 10/1, Battalgazi.
75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Gülbay’ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Rüzgarlı Sokak, No: 4/12, Yeşilyurt.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Keleş’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Alsancak Sokak, No: 8/3, Yeşilyurt.
64 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Elif Katar’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Yaylacı’nın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Erdoğan’ın taziye adresi: Dedeyazı Mahallesi, Doğanşehir.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Nafiye Özbek’in taziye adresi: Kale.”busabahmalatya.com
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