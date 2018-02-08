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MALATYA’DA 12 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

MALATYA’DA 12 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 12 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 11:55
MALATYA’DA 12 KİŞİ VEFAT ETTİ

“74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Esme Çelik’in taziye adresi: Şehitfevzi Mahallesi, Taştepe Caddesi, No: 166, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazire Hazar’ın taziye adresi: “Yeşilkaynak Mahallesi, Onurlu Sokak, No: 5/2, Yeşilyurt.

50 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yavemliler’in taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Sivas Caddesi, Kapusuz Apt, Battalgazi.

91 yaşında haytaını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zübeyde Ballı’nın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Tevfik Temelli Caddesi, No: 36/11, Yeşilyurt.

62 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kasım Özepik’in taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Nar Sokak, No: 14/10, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Kanat’ın taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Yeşil Sokak, No: 10/1, Battalgazi.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vahap Gülbay’ın taziye adresi: Şeyhbayram Mahallesi, Rüzgarlı Sokak, No: 4/12, Yeşilyurt.

 80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ahmet Keleş’in taziye adresi: Özalper Mahallesi, Alsancak Sokak, No: 8/3, Yeşilyurt.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Elif Katar’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Yaylacı’nın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Erdoğan’ın taziye adresi: Dedeyazı Mahallesi, Doğanşehir.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Kale Mezarlığı’na defnedilen Nafiye Özbek’in taziye adresi: Kale.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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