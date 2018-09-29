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Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün ve önceki gün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün ve önceki gün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:19
Malatya’da 11 kişi vefat etti

“76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Yetkin’in taziye adresi: Beylerbaşı Mahallesi, Şehit Cebrail Çakmak Sokak, No: 4, Battalgazi.

70 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen İbrehimKılınç’ın taziye adresi: Kadiruşağı Mahallesi, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Bölüklü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hüsne Göçmen’in taziye adresi: Bölüklü Mahallesi, Akçadağ.

88 yaşında hayatını kaybeden ve İğdir Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen İnsaf Avcı’nın taziye adresi: İğdir Mahallesi, Hekimhan.

16 yaşında hayatını kaybeden ve Karababa Mezarlığı’na defnedilen Murat Çiğdem’in taziye adresi: Göztepe Mahallesi, Büyükdoğu Sokak, No: 8, Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Yayladamı Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Keziban Genç’in taziye adresi: Yayladamı Mahallesi, Hekimhan.

19 yaşında hayatını kaybeden ve Kuyulu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Hacı Porgalı’nın taziye adresi: Kuyulu Mahallesi, Yeşilyurt.

23 yaşında hayatını kaybeden ve Kuyulu Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Kadir Kuılıç’ın taziye adresi: Kuyulu Mahallesi, Yeşilyurt.

37 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zuhal Altuntaş’ın taziye adresi:Karakavak Mahallesi, Güngör Caddesi,Osmanbey Apt. Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Sühendan Doğan'ın taziye adresi:AşağıbağlarMahallesi, Kuyuönü Caddesi, No:1/10, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Ali Karlıdağ'ın taziye adresi: Tecde Mahallesi, Hatip Sokak, No: 4,Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 30.09.2018 15:24
Anahtar Kelimeler:
VefatMalatya
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