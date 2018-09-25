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Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

25 Eylül 2018 Salı 13:51
Malatya’da 11 kişi vefat etti

“Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 53 yaşındaki Hatice Doğan’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Fulya Sokak, No: 4/29, Yeşilyurt.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 77 yaşındaki Halis Talas’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Tahran Sokak, No: 5/4, Battalgazi.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 86 yaşındaki Perihan Gür’ün taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Nakkaş Sokak, No: 55/4, Battalgazi.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 54 yaşındaki Doğan Gürkan’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Emeksiz Caddesi, No: 89/4, Battalgazi.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 82 yaşındaki İsmail Sarıkaya’nın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 44/9, Yeşilyurt.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 80 yaşındaki Fatma Karaman’ın taziye adresi:  Kırçuval Mahallesi, Barbaros Sokak, No: 12/4, Battalgazi.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 71 yaşındaki Kemal Başar’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Gülümser Sokak, Şenuğur Apartmanı, No: 84, Yeşilyurt.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen 67 yaşındaki Abuzer Karakavak’ın taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Kocaözü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen 85 yaşındaki Mehmet Ali Yiğit’in taziye adresi: Kocaözü Mahallesi, Hekimhan.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Tanışık Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen 88 yaşındaki Emine Aktaş’ın taziye adresi: Tanışık Mahallesi, Battalgazi.

Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Yenice Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen 47 yaşındaki Aysel Akbal’ın taziye adresi: Yenice Mahallesi, Battalgazi.”

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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