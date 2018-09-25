Malatya’da 11 kişi vefat etti

“Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 53 yaşındaki Hatice Doğan’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Fulya Sokak, No: 4/29, Yeşilyurt.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 77 yaşındaki Halis Talas’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Tahran Sokak, No: 5/4, Battalgazi.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 86 yaşındaki Perihan Gür’ün taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Nakkaş Sokak, No: 55/4, Battalgazi.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 54 yaşındaki Doğan Gürkan’ın taziye adresi: Cevherizade Mahallesi, Emeksiz Caddesi, No: 89/4, Battalgazi.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 82 yaşındaki İsmail Sarıkaya’nın taziye adresi: Bentbaşı Mahallesi, Sanayi Caddesi, No: 44/9, Yeşilyurt.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 80 yaşındaki Fatma Karaman’ın taziye adresi: Kırçuval Mahallesi, Barbaros Sokak, No: 12/4, Battalgazi.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen 71 yaşındaki Kemal Başar’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Gülümser Sokak, Şenuğur Apartmanı, No: 84, Yeşilyurt.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen 67 yaşındaki Abuzer Karakavak’ın taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Kocaözü Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen 85 yaşındaki Mehmet Ali Yiğit’in taziye adresi: Kocaözü Mahallesi, Hekimhan.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Tanışık Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen 88 yaşındaki Emine Aktaş’ın taziye adresi: Tanışık Mahallesi, Battalgazi.
Doğal ölüm nedeniyle hayatını kaybeden ve Yenice Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen 47 yaşındaki Aysel Akbal’ın taziye adresi: Yenice Mahallesi, Battalgazi.”
HABER MERKEZİ