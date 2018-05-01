Malatya’da 11 Kişi Vefat Etti

“74 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadriye Hançer’in taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Şelale Sokak, No: 11/3, Battalgazi.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Koç’un taziye adresi: K. Mustafa Paşa Mahallesi, Karafil Sokak, No: 2/4, Battalgazi.
71 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yıldırım’ın taziye adresi: Gövük Mahallesi, Sımolar Sokak, No: 18, Yazıhan.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Naşide Kasap’ın taziye adresi: Kırçuval Mahallesi, Eğitimciler Sokak, No: 20, Battalgazi.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Özyiğit’in taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Dedekorkut Sokak, Yeşilyurt.
83 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mükrime Tercan’ın taziye adresi: Saray Mahallesi, Devecel Sokak, No: 9/2, Battalgazi.
78 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zehra Ayabakan’ın taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Sokak, No: 11/5, Yeşilyurt.
31 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sefa Yangırhep taziye adresi: Özalper Mahallesi, Denizkızı Sokak, No: 3/2, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Girmana Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Fatma Arıkan’ın taziye adresi: Girmana Mahallesi, Hekimhan.
62 yaşında hayatını kaybeden ve Dilek Mahallesi, Uğrak Caddesi Mezarlığı’na defnedilen Gülay Ağdaş’ın taziye adresi: Dilek Mahallesi, Uğrak Caddesi, Yeşilyurt.
25 yaşında hayatını kaybeden ve Şahnahan Mahallesi Mezarlığı’na defnedilen Sevgi Yeşilkaya’nın taziye adresi: Şahnahan Mahallesi, Yeşilyurt.” busabahmalatya.com