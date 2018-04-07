MALATYA’DA 11 KİŞİ VEFAT ETTİ

“81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sultan Gürbüz’ün taziye adresi: İskender Mahallesi, Neşriyat Sokak, No: 40/1/1 Battalgazi.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Yiğit’in taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Cevizli Sokak, No: 6, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Osman Çetin’in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Nabi Sokak, No: 16, Yeşilyurt.
61 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bilge Doğruyol’un taziye adresi: İstiklal Mahallesi, Evliyaoğlu Sokak, Doğruyol Apt. Battalgazi.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mahmut Oltuluoğlu’nun taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Keskin Sokak, No: 5, Battalgazi.
53 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Fahriye Topcu’nun taziye adresi: Merkez Fatih Mahallesi, Çamlık Caddesi, No: 80, Yeşilyurt.
44 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Erhan Bağrıyanık’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
61 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Hanım Akdoğan’ın taziye adresi: Sürür Mahallesi, Yazıhan.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Yeşilyurt’un taziye adresi: Çöşnük Mahallesi, Defne Sokak, No: 22/2/1, Battalgazi.
85 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Gaffar Kanat’ın taziye adresi: Şeyhler Mahallesi, Akçadağ.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Alkış’ın taziye adresi: Üçbağlar Mahallesi, Hünkar Sokak, No: 14, Battalgazi.” busabahmalatya.com
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