Malatya’da 11 kişi vefat etti

“67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sadi Bitmez’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Alim Sokak, No: 7/1, Battalgazi.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nihat İduğ’un taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Şehit Mehmet Emin Çakır Sokak, Yeşilyurt.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Nuran Türker’in taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Acıbadem Sokak, No: 4/7, Battalgazi.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vaiz Asma’nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Polat Sokak, No: 7/14, Yeşilyurt.
67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevgi Çetin’in taziye adresi: Kavaklıbağ Mahallesi, Niyazi Mısri Caddesi, No: 5/3, Battalgazi.
92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hafi Altundağ’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Şehit Mehmet Ali Şekerci Sokak, No: 9/3, Battalgazi.”busabahmalatya.com
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