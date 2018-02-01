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Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 11 kişi vefat etti

Malatya’da dün 11 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 12:30
Malatya’da 11 kişi vefat etti

“67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sadi Bitmez’in taziye adresi: Tandoğan Mahallesi, Alim Sokak, No: 7/1, Battalgazi.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nihat İduğ’un taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Şehit Mehmet Emin Çakır Sokak, Yeşilyurt.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ömer Nuran Türker’in taziye adresi: Ferhadiye Mahallesi, Acıbadem Sokak, No: 4/7, Battalgazi.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Vaiz Asma’nın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Polat Sokak, No: 7/14, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Sevgi Çetin’in taziye adresi: Kavaklıbağ Mahallesi, Niyazi Mısri Caddesi, No: 5/3, Battalgazi.

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hafi Altundağ’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Şehit Mehmet Ali Şekerci Sokak, No: 9/3, Battalgazi.”busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 01.02.2018 12:31
Anahtar Kelimeler:
VefatMalatya
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