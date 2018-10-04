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Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

Malatya’da 10 kişi vefat etti

Malatya’da 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresi şöyle:

04 Ekim 2018 Perşembe 17:51
Malatya’da 10 kişi vefat etti

“26 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na Defnedilen Sedef Çoban’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Zümrüt Sokak, No: 19, Battalgazi.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilenMehmet Rıfat Toraman'ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Akyuva Sitesi, Semih Apartmanı,No:6/24, Yeşilyurt.

82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilenZehra Çağaptay’in taziye adresi:  Merkez Baydağı Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 89/1,Battalgazi.

80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadir Bal’ın taziye adresi:  ÜçbağlarMahallesi, Sivas Caddesi, No: 34/7, Battalgazi.

91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yeter Bingül’ün taziye adresi:  Koyunoğlu Mahallesi, Halife Sokak, No: 15/1, Yeşilyurt.

54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilenSabahat Çelik’in taziye adresi: Koşu Mahallesi, Ashabı Keyf Sokak, No:26/2, Yeşilyurt.

77 yasında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Tunay'ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Bahçelievler Caddesi, Akkent Sitesi A-Blok, No:1, Yeşilyurt.

68 yaşında hayatını kaybeden ve Ören Mezarlığı'na defnedilen Yusuf Kaçin'in taziye adresi:  Ören Mahallesi, Akçadağ.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Karatepe Mahallesi Mezarlığı'na defnedilen, Ramazan Murat'ın taziye adresi: Karatepe Mahallesi, Battalgazi.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Kuyulu Mahallesi Mezarlığı'na defnedilen Rabia Afşar'ın taziye adresi:  Kuyulu Mahallesi, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefat
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