Malatya’da 10 kişi vefat etti

“26 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na Defnedilen Sedef Çoban’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Zümrüt Sokak, No: 19, Battalgazi.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilenMehmet Rıfat Toraman'ın taziye adresi: İnönü Mahallesi, Akyuva Sitesi, Semih Apartmanı,No:6/24, Yeşilyurt.
82 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilenZehra Çağaptay’in taziye adresi: Merkez Baydağı Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 89/1,Battalgazi.
80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Kadir Bal’ın taziye adresi: ÜçbağlarMahallesi, Sivas Caddesi, No: 34/7, Battalgazi.
91 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Yeter Bingül’ün taziye adresi: Koyunoğlu Mahallesi, Halife Sokak, No: 15/1, Yeşilyurt.
54 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilenSabahat Çelik’in taziye adresi: Koşu Mahallesi, Ashabı Keyf Sokak, No:26/2, Yeşilyurt.
77 yasında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı'na defnedilen Mehmet Tunay'ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Bahçelievler Caddesi, Akkent Sitesi A-Blok, No:1, Yeşilyurt.
68 yaşında hayatını kaybeden ve Ören Mezarlığı'na defnedilen Yusuf Kaçin'in taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.
79 yaşında hayatını kaybeden ve Karatepe Mahallesi Mezarlığı'na defnedilen, Ramazan Murat'ın taziye adresi: Karatepe Mahallesi, Battalgazi.
77 yaşında hayatını kaybeden ve Kuyulu Mahallesi Mezarlığı'na defnedilen Rabia Afşar'ın taziye adresi: Kuyulu Mahallesi, Yeşilyurt.” (Haber Merkezi)
HABER MERKEZİ