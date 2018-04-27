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Malatya’da 10 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

Malatya’da 10 Kişi Vefat Etti

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

27 Nisan 2018 Cuma 11:16
Malatya’da 10 Kişi Vefat Etti

“80 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Gölya Koç’un taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

46 yaşında hayatını kaybeden ve Arapgir Mezarlığı’na defnedilen Yıldız Adıgüzel’in taziye adresi: Bostancık Mahallesi, Bostancık Sokak, No: 17, Arapgir.

84 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Süleyman Uçar’ın taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Akkent Sokak, No: 5/3, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeytun Durak’ın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 31/8, Battalgazi.

58 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Gülay Çalışkan’ın taziye adresi: Hatunsuyu Mahallesi, Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Özcan Büçkün’ün taziye adresi: Ataköy Mahallesi, İsmet Paşa Caddesi, Azizoğlu Apt, No: 1/1, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Memet Seçkin’in taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Azamet Sokak, Hanedan Apt, No: 2/5, Yeşilyurt.

69 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Nazime Doğan’ın taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Ümran Sokak, No: 8/2, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Faika Küçük’ün taziye adresi: Aşağı Bağlar Mahallesi, Taşocağı Caddesi, No: 54/3, Yeşilyurt.

77 yaşında hayatını kaybeden ve Doğanşehir Mezarlığı’na defnedilen Fatma Erdem’in taziye adresi: Karaterzi Mahallesi, Doğanşehir.'' busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMalatyada Vefat Edenler
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