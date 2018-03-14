Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118739
ALTIN
164.761
DOLAR
3.8649
STERLİN
5.3999
EURO
4.7862

MALATYA’DA 10 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 10 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 11:16
MALATYA’DA 10 KİŞİ VEFAT ETTİ

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedir Kocabay’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Yankı Sokak, No: 71, Yeşilyurt.

86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hayriye Çobanoğlu’nun taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Taştepe Caddesi, No: 95/2, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Yıldırım’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi, No: 20/8, Yeşilyurt.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Osman Keskinkılıç’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Başak Sokak, No: 11/4, Battalgazi.

88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Atlı’nın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Mahmut Derin Sokak, No: 8/7, Battalgazi.

86 yaşında hayatını kaybeden Nusret Küçükaslan’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, No: 15/5, Yeşilyurt.

57 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ömer Barlak’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Zeliha Eren’in taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt.

73 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Emine Örs’ün taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.

81 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Azzet Ayaz’ın taziye adresi: Yenice Mahallesi, Battalgazi.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaVefatBusabah Malatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAŞHEKİMDEN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI
BAŞHEKİMDEN 14 MART TIP BAYRAMI MESAJI
DARENDE’DE TIP BAYRAMI KUTLANDI
DARENDE’DE TIP BAYRAMI KUTLANDI
MHP’den Yeşiltepeliler Derneğine ziyaret
MHP’den Yeşiltepeliler Derneğine ziyaret

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim