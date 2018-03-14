MALATYA’DA 10 KİŞİ VEFAT ETTİ

92 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Bedir Kocabay’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Yankı Sokak, No: 71, Yeşilyurt.
86 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hayriye Çobanoğlu’nun taziye adresi: Hidayet Mahallesi, Taştepe Caddesi, No: 95/2, Battalgazi.
76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüseyin Yıldırım’ın taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Ferit Mevlüt Aslanoğlu Caddesi, No: 20/8, Yeşilyurt.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Osman Keskinkılıç’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Başak Sokak, No: 11/4, Battalgazi.
88 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Atlı’nın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Şehit Mahmut Derin Sokak, No: 8/7, Battalgazi.
86 yaşında hayatını kaybeden Nusret Küçükaslan’ın taziye adresi: Turgut Özal Mahallesi, Fahri Kayahan Bulvarı, No: 15/5, Yeşilyurt.
57 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Ömer Barlak’ın taziye adresi: Bahri Mahallesi, Akçadağ.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Zeliha Eren’in taziye adresi: Samanköy Mahallesi, Yeşilyurt.
73 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Emine Örs’ün taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt.
81 yaşında hayatını kaybeden ve Battalgazi Mezarlığı’na defnedilen Azzet Ayaz’ın taziye adresi: Yenice Mahallesi, Battalgazi.” busabahmalatya.com
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