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MALATYA’DA 10 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 10 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
03 Mart 2018 Cumartesi 12:14
MALATYA’DA 10 KİŞİ VEFAT ETTİ

“77 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hüsamettin Yıldırım’ın taziye adresi: Şehir Mezarlığı 2 ADA, 10 Parsel, 128 Mezar Numarası.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Halil Özbay’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Kıraç Sokak, No: 29, Yeşilyurt.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Elif Özgüllü’nün taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Koyunoğlu Caddesi, No: 2, Yeşilyurt.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Mehmet Şahin’in taziye adresi: Zaviye Mahallesi, Kahveci Sokak, No: ¾, Yeşilyurt.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Küçük Memet Koç’un taziye adresi: Şifa Mahallesi, Karabaş Veli Sokak, Ozan Apartman, No: 1/1, Battalgazi.

72 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ayşe Emekli’nin taziye adresi: Sinanlı Mahallesi, Sinanlı Sokak, No: 12, Yazıhan.

67 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hasan Hüseyin Yücel’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Deva Sokak, No: 2/4/27, Battalgazi.

87 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Zeynep Deniz’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Gönültaş Caddesi, No: 135, Battalgazi.

61 yaşında hayatını kaybeden ve Elazığ Mezarlığı’na defnedilen Emine Çok’un taziye adresi: B. Hüseyinbey Mahallesi, Sivas Caddesi, No: 1/20, Battalgazi.

6 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Duygu Güneş’in taziye adresi: Yeni Mahalle, Yazıhan.” busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatya10 KişiVefat
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