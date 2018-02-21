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MALATYA’DA 10 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

MALATYA’DA 10 KİŞİ VEFAT ETTİ

Malatya’da dün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şöyle:

busabahh
busabahh
21 Şubat 2018 Çarşamba 12:54
MALATYA’DA 10 KİŞİ VEFAT ETTİ

“80 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Ali Rıza Fırat’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi, Vahdet Apt. No: 24, Battalgazi.

76 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Cumali Fırat’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, No: 8, Yeşilyurt.

75 yaşında hayatını kaybeden ve Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedilen Hanım Göçtürk’ün taziye adresi: Yeşilkaynak Mahallesi, Katık Sokak, No: 12, Yeşilyurt.

96 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Emine Demir’in taziye adresi: Görgü Mahallesi, Yeşilyurt.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Fatma Gültekin’in taziye adresi: İkizce Mahallesi, Yeşilyurt.

36 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Kürşad Akıncı’nın taziye adresi: Karaköçek Mahallesi, Hekimhan.

64 yaşında hayatını kaybeden ve Yeşilyurt Mezarlığı’na defnedilen Cahit Özkaya’nın taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Güzel Yayla Sokak, Battalgazi.

79 yaşında hayatını kaybeden ve Akçadağ Mezarlığı’na defnedilen Güley Karataştan’ın taziye adresi: Ören Mahallesi, Akçadağ.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Hekimhan Mezarlığı’na defnedilen Zöhre Öztürk’ün taziye adresi: Ballıkaya Mahallesi, Hekimhan.

85 yaşında hayatını kaybeden ve Yazıhan Mezarlığı’na defnedilen Gazi Sevim’in taziye adresi: Karaca Mahallesi, Yazıhan.”busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 21.02.2018 12:56
Anahtar Kelimeler:
BusabahmalatyaVefatMalatya
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