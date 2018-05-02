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Malatya'ya Yine Yağış Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü sağanak ile kısa süreli dolu yağışı beklendiğini bildirdi.

Malatya'ya Yine Yağış Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü sağanak ile kısa süreli dolu yağışı beklendiğini bildirdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:31
Malatya'ya Yine Yağış Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların güney yönlerden hafif, yağış anında zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir"denildi.

Kısa süreli dolu yağışı, şimşek, yıldırım ve kuvvetli yağış geçişlerinin görülmesi beklendiğini aktaran merkez, vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olmasını istedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaMalatya Yağmur
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